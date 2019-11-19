Hastalığı yüzünden bacağını kaybeden Melis, yardım istiyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan Melis Arslan (12), menenjit mikrobunun kanına bulaşması sonucu 2 yaşındayken sağ bacağını kaybetti. Gelişme çağında olan Melis'in ailesi, kızları için her yıl farklı bir protez takılması gerektiğini, ancak maddi durumlarının yetersiz olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.

Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Melis Arslan, henüz 2 yaşındayken kanına menenjit mikrobu bulaştı. Mikrobun kaslara yerleşmesi nedeniyle Melis'in sağ bacağı kesildi. Bunun üzerine Melis'e protez takıldı. Protez ücretinin yüzde 80'i her iki yıl bir devlet tarafından karşılanırken, Melis'in büyüme çağında olması dolayısıyla her yıl protez değiştirmesi gerekiyor. Bu yüzden her yıl bir protezi cebinden karşılayan Arslan ailesi, bu durumun kendilerini zorladığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Bunun yanı sıra Arslan ailesinin en büyük şikayetlerinden birini de Melis'in eğitimi oluşturuyor. Ameliyat olduktan sonra yaklaşık 3 ay okula gidemeyen Melis, rapor verilmediği için evde eğitim göremiyor ve arkadaşlarından da geri kalıyor. Evde eğitim için gerekli olan raporu alamadıklarını belirten anne Serap Arslan, çocuğunun okumasını istiyor.

'KIZIMIN OKUMASINI İSTİYORUM'

Melis'in annesi Serap Arslan, maddi olarak zor günler geçirdiklerini söyledi. Protez masrafının kendilerini çok zorladığını belirten Arslan, Melis, 2 yaşındayken meningokoksemi hastalığı geçirdi. Buna bağlı 6 ay hastanede yatarken, 14 ameliyat geçirdi. Hastalık yüzünden bacağını kaybetti ve o tarihten bu yana da protez kullanıyor. Protezin yüzde 80'i her iki senede bir devlet tarafından karşılanıyor. Ancak Melis büyüme çağında olduğu için protezi, 8-9 ayda değiştirmek zorunda kalıyoruz. Böyle olunca bir protezi biz karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Henüz en düşük maliyetli protezi kullanmamıza rağmen maddi olarak zorlanıyoruz. Melis ameliyat olduktan sonra en az 3 ay okula gidemiyor. Bu süreçte evde eğitim almasını istesek de 3 aydan fazla heyet raporu almadığı için eğitiminde geri kalıyor. 3 ay bir çocuğun eğitimi için çok önemli bir süre değil mi Melis, hastalığının yanı sıra eğitiminden de geri kalıyor. Bu durum da Melis'i en çok üzen olayların başında geliyor. Melis, derslerinde çok başarılı bir çocuk. Kızımın okumasını istiyorum diye konuştu.

'ENFEKSİYON KAPACAK DİYE KORKUYORUM'

Her ameliyat sonrasında Melis'in özel odada kalması gerektiğini söyleyen Arslan, Doktorlar tarafından bize, Melis'in enfeksiyon kapma riskinin bulunduğu söylendi. Fakat tedavisi için özel oda ücreti karşılanmıyor. Ücretli kalmak durumunda kalıyoruz. Bunun için rapor almamız gerekiyormuş ancak ne yazık ki alamadık. Bazı tahlillerin İzmir'de yapılmadığı söylendi. Bizim de Melis'i alıp başka bir şehre gitme şansımız yok. Melis'in bu süreçte enfeksiyon kapmasından dolayı çok korkuyoruz şeklinde konuştu.