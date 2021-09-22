Üye Girişi
Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı - Son Dakika

Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

22.09.2021 10:30
Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül'ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle çekilmez hale geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül'ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle çekilmez hale geldi. Yaklaşık 3 yıl önce Musa Sümbül'ün dramını anlatan haberin ardından Sümbül'e yardım eli uzanmış ve yeni bir tedaviye başlayan Sümbül'de iyileşme görülmüştü. Evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hastalığı yeniden nüksedince acı dolu günlere geri döndü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül'ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle kabusa dönmüş durumda. 23 yıl önce bir sabah uyandığında derisinde kızarıklıklar olduğunu gören ve hastaneye giden Sümbül, kendisine verilen ilacı kullandı ancak derisindeki kızarıklıklar artmaya devam etti. Ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabaka, Sümbül'ü çalışamaz hale getirdi. Gitmediği yer kalmayan Sümbül'ün durumunu görerek kendisine ulaşan bir eczacı, Sümbül'ü tedavi etmek üzere Ankara'ya çağırdı. Yaklaşık 2 aylık tedavi gören Sümbül'ün tedavisinde büyük başarı elde edildi.

İyileştiğini düşünen ve evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hayalleri yeniden suya düştü. Yıllardın mücadele ettiği amansız hastalığı geri geldi. Vücudunu yeniden saran hastalık Sümbül'ü eski kabus dolu günlerine geri döndürdü.

"Tedavi cevap vermedi"

Tedavinin kısa süreliğine iyileşme gösterdiğini ancak sonrasında hastalığın tekrardan artarak geri geldiğini söyleyen Sümbül, vücudunu saran sedef hastalığı nedeniyle insanların kendisine iş vermediğini, görenlerin kendisinden uzaklaştığını belirtti. Hayatını kabusa çeviren bu hastalık nedeniyle 3 kez intihara teşebbüs ettiğini dile getiren Sümbül, "Kardeşlerim bile beni dışlıyor. Kendi imkanlarımla tedavi olmaya çalıştım ama bu hastalığı iyileştiremedim. Beni gören arkadaşlardan dostlardan sadece tedavi olmam için yardım istiyorum. Başka bir talebim yok. Gencim, yaşamak istiyorum, yuva kurmak istiyorum. Bu hastalık nedeniyle ne yuva kurabilirim ne de insan içine çıkabilirim" dedi.

Hastalığı hafiflediğinde görenlerin kendisine sarılarak tebrik ettiğini belirten Sümbül, hastalığının 3-5 ay sonra geri geldiğinde çok üzüldüğünü söyledi. - ANTALYA

Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı
Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı
Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı
Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı
Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı
Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı
Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

Sedef Hastalığı, Gazipaşa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor 10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek 10:31 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek 10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti 09:43 Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak 08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak

Son Dakika Haberleri
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı         
11:19
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı         
11:12
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:34:06. #1.13#
SON DAKİKA: Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement