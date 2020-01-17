Hastalığından dolayı okula gidemeyen çocuk karne heyecanını evinde yaşadı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, doğuştan karaciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle okula gidemeyen öğrenci, eğitim aldığı evinde karne heyecanı yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay, Gülizar Eren İlkokulu Müdürü Ali Uluer ve sınıf öğretmeni Nazife Akyol, Hisarardı Mahallesi'ndeki evinde eğitim gören 2 sınıf öğrencisi Kasım Furkan Kayman'ı (12) ziyaret ederek karnesini takdim etti.

Şube müdürü Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayman'ın doğuştan meydana gelen sağlık sorunu nedeniyle diğer arkadaşlarıyla birlikte okulda eğitim göremediğini, bu nedenle evinde eğitim verildiğini söyledi.

Öğrenciye karne heyecanı yaşatmak için ziyaret ettiklerini belirten Atalay, "Öğrencimize karne heyecanı yaşatmak için evine kadar geldik. Bizi görünce hem kendisi hem de ailesi çok mutlu oldu. Biz de onun mutluluğuna hep birlikte ortak olduk." dedi.

Kayman ailesi de çocuklarının mutlu olmasını sağlayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Kasım Furkan Kayman ise büyüyünce doktor olmak istediğini dile getirdi.