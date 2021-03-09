Hastalığını bakır işleyerek atlattı - Son Dakika

Hastalığını bakır işleyerek atlattı

09.03.2021 02:16

Hastalığını bakır işleyerek atlattı Gaziantep'te kadınlar, sedef ve bakır kurslarına katılarak hem meslek öğreniyor hem de rehabilite oluyor.

Hastalığını bakır işleyerek atlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kadınlar, sedef ve bakır kurslarına katılarak hem meslek öğreniyor hem de rehabilite oluyor. Uzun yıllar kis ve kas ağrılarını çeken Zeypnep Kabak, yaklaşık 8 ayda hem ağrılarından kurtuldu, hem de meslek sahibi oldu.

Gaziantep'te kadınlar, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İşkur işbirliği ile düzenlenen sedef ve bakır kurslarına katılarak hem zamanlarını değerlendiriyorlar hem de meslek sahibi oluyorlar. bazı kadınlar ise uzun süredir çektiği hastalıklar nedeniyle geldiği kursta adeta rehabilite oluyor. Kursiyerlerden Zeynep kabak, kursa gelmeden önce ellerinde ağrı hastalığı ve kis olduğunu söylerek, kursa başladıktan sonra bu hastalıktan kurtulduğunu ifade etti. Kursu bitirdikten sonra kendi iş yerini kurabileceğini de belirten Zeynep Kabak, "Burada bakır öğrenmeye geldim. Arkadaşlarım, komşularım herkes bana yapamazsın dediler. Ama geldim, yaptım, başardım. Bunu da ilerletmeyi istiyorum, severek yapıyorum. Ellerim rahatsızdı, yapamazsın, çekiç tutamazsın dediler, kaleme tutamazsın dediler. Ama ellerime çok iyi geldi. Böyle bir terapi gibi ellerimi kullanabiliyorum şu anda. Önce evde kullanamıyordum ellerimi, rahatsızdı ellerim. Ama geldim severek yapıyorum, devam ettirmek isterim. İlerleyen zamanlarda bir iş yeri açmayı, küçük bir yerde olsa arkadaşlarımla devam ettirmek isterim. Bir elimde ağrı hastalığı vardı kemiklerimden dolayı, diğer elimde de kis vardı, ameliyat dedi doktor ve benim kis hastalığım bile gitti. Şu anda elimde ağrı hastalığım var ama öyle rahatsız değilim. Çekici tuttuğum zaman ağrı filan hissetmiyorum. Evde sıkılıyorum, cumartesi, pazar evdeyiz, ama burayı istiyorum, geleyim, bakır yapayım. Yani zevkli, severek yapıyorum, güzel bir iş, güzel bir meslek" dedi.

Ellerin rahatsız yapamazsın

"Kadınların yapabileceği bir iş değil" diye insanlar tarafından desteklenmediğini belirten Kabak, "Senin ellerin rahatsız, neden kursa gidiyorsun. Kadınların yapacağı bir iş değil gibi tepkiler aldım. Bence kadınların da yapabileceği bir iş, evime de katkım oldu, eşime de katkım oldu. Güzel bir iş, ben severek yapıyorum. Diğer kadın arkadaşlarımda benim düşüncemde oldukları için buradalar. Yani iyi ki kadınlara böyle bir imkan sağladılar, çok güzel düşünmüşler. Kadınlara kurs açıp, kadınları çağırıp, hanımlara böyle bir imkan sundukları içinde teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınlar da kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli

Kadınların da kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi gerektiğini söyleyen Kabak, "Kadınlara buraya tabi ki de öneriyorum, buyursunlar gelsinler. Hiç çekinmesinler, hep beraber çalışalım. Kendi kendilerini geriye çekmesinler, kadın dediğin biraz da olsa ayaklarının üzerinde durabilmeli. Bu kurslar bize bir imkan aslında, bu imkanları güzel değerlendirelim diyorum ev hanımlarına da, buyursun gelsinler, tavsiye ediyorum. Severek yapıyorum, çünkü ben çok severek yaptığım için herkesin de severek yapabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Hastalığını bakır işleyerek atlattı
Hastalığını bakır işleyerek atlattı
Hastalığını bakır işleyerek atlattı
Hastalığını bakır işleyerek atlattı

Gaziantep, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hastalığını bakır işleyerek atlattı - Son Dakika


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