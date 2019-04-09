Hastalığını Gizlemedi, Belediyeye Proje Koordinatörü Oldu

Hastalığını gizlemedi, belediyeye proje koordinatörü olduHaber: Buse ÖZEL / Kamera: Özgür KUMANOVALI İSTANBUL, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde yaşayan Mehmet Kuzu (32), kendisine 1 yıl önce konulan bipolar bozukluk teşhisini, saklamak yerine hem yakın çevresine söyleyerek hem de sosyal...

Hastalığını gizlemedi, belediyeye proje koordinatörü oldu



Haber: Buse ÖZEL/ Kamera: Özgür KUMANOVALI İSTANBUL, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde yaşayan Mehmet Kuzu (32), kendisine 1 yıl önce konulan bipolar bozukluk teşhisini, saklamak yerine hem yakın çevresine söyleyerek hem de sosyal medyadan açıkladı. Yerel seçimlerde üyesi olduğu partiden belediye başkan aday adayı da olan Kuzu, kendi hazırladığı ve toplumda 'ötekileştirme' konusunda bilinç yaratmayı hedefleyen projenin koordinatörü olarak Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından belediyede görevlendirildi. Kuzu, "Selçuk Sokak Gönüllüleri ismiyle bir proje başlattık. Selçuk'ta yaşayan herkes, 'ötekileştirilen' gruplar ile ilgili bir farkındalık sağlamış oldu. Projeyle Selçuk'da yaşayan vatandaşların, tüm insanlara saygı duyulması gerektiğini, insan haklarına saygılı bir toplum yapısı oluşması gerektiğini anlatıyoruz" dedi.



Türkiye'de yaklaşık 2 milyon bipolar bozukluk hastası olduğu tahmin ediliyor. Hastalık her 100 kişiden 2'sinde görülürken, hastalar, toplumda damgalanmamak ve dışlanmamak için kendisini gizlemek zorunda kalıyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan Mehmet Kuzu da bipolar bozukluk teşhisi koyulan hastalardan biri. 1 yıl önce teşhis konulan Kuzu'yu diğer hastalardan ayıran ise 'saklanmak' yerine 'hastalığını ilan etmeyi" tercih etmesi oldu.



Yakın çevresi ile tanıştığı herkese hastalığını söyleyen hatta sosyal medyadan da sağlık durumunu açıklayan Mehmet Kuzu, 31 Mart yerel seçimlerinde üyesi olduğu partiden Selçuk Belediye başkanlığı için aday adayı oldu. Ancak aday gösterilmedi. Sandıktan Selçuk Belediye Başkanı olarak çıkan Filiz Ceritoğlu Sengel ise 'ötekileştirmeye karşı bilinçlendirmeyi' amaçlayan Selçuk Sokak Gönüllüleri Projesi'nin koordinatörlüğüne Kuzu'yu getirdi.



Hastalığı teşhis edildikten ve Bipolar Yaşam Derneği ile tanıştıktan sonra farkındalık kazandığını ifade eden Kuzu, "Bipolar Yaşam Derneği ile biraraya geldiğimde damgalanma ile mücadele edecek gücü kendimde buldum. Bunun üzerine Selçuk Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldum. Aday adaylığım sürecinde bipolar farkındalığı yaratabilmel için rol üstlenebileceğimi düşündüm, dört ay süren bir çalışma yürüttüm" dedi.



SELÇUK'DA 'ÖTEKİLEŞTİRMEYE' KARŞI BİR PROJE HAZIRLADI



Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in bipolar bozukluğa sahip bir birey olmasına rağmen kendisine görev vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Kuzu, şunları söyledi:



"Selçuk Sokak Gönüllüleri ismiyle bir proje başlattık. Selçuk'da yaşayan herkes 'ötekileştirilen' gruplar ile ilgili bir farkındalık sağlamış oldu. İlçede yaşayanlar herkese saygı duyulması gerektiğini, insan haklarına saygılı bir toplum yapısı oluşması gerektiğini anlatan projenin altyapısını oluşturmuş olduk. Fizil Ceritoğlu Sengel de bipolar rahatsızlığı yaşıyor olmamdan dolayı toplumun 'damgalama' yapmasına izin vermedi, benimle birlikte tercih etti. Dayanışma içerisinde bir çalışma yürütüyoruz."



PROF. DR. ÇAKIR: BİPOLAR HASTALARI ÜRETKEN VE YARATICIDIR



Bipolar hastalarının yaptığı eserlerin yer aldığı sergide hastalarla biraraya gelene Bipolar Yaşam Derneği kurucusu, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sibel Çakır, bipolar hastalarının düzenli tedavi alana kadar uzun bir zaman kaybettiklerini, ilaç tedavisinin şart olduğunu ifade etti. İlaç tedavisine psikoterapi eklendiğinde başarı şansının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Çakır, bipolar hastalarının üretken ve yaratıcı insanlar olduğunu, çok faydalı işler yapabileceklerini ifade etti. Prof. Dr. Çakır, şunları söyledi:



"Birkaç yıldır üzerinde durduğumuz tema, bipolar bozukluğu yaşayan hastaları damgalamamak ve ayırmamak üzerine. Bu hastalık zor bir hastalık olabilir ama aralarda uzun iyileşme dönemleri de yaşayan ve sizden, benden herhangi bir farklılığı olmayan kişiler. Onların mani ve depresyon dönemleri, onlara birtakım zorluklar yaşatabilir. Ancak bipolar bozukluğu olanlar, kendilerinden başka kimseye zarar vermez. Onları damgalamayalım. Toplumsal hayatta, iş ortamlarında, tedavi oldukları sürece çok sağlıklı bir biçimde, çok uzun iyilik dönemleri ile beraber aramızda çok yaratıcı işler yaparak ve hoş renkler olarak var olabilirler. Bu yüzden lütfen damgalamayalım."



Prof. Dr. Çakır, tüm hastaları, 'Bipolar Yaşam Derneği'ne üye olmaya çağırararak, "Burası kendilerini gizlemeden, utanmadan, bunun biyolojik bir rahatsızlık olduğunu ve tüm zor deneyimlere rağmen iyileşebilir bir hastalık olduğunu gördükleri, toplumda seslerini yükseltebilecekleri bir platform" dedi.



Bipolar Bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) Nedir?



Bipolar bozukluk, iki uçlu duygudurum bozukluğu veya diğer bir adıyla manik-depresif hastalık; beyni etkileyerek duygudurumda, enerjide ve gündelik aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmaya neden olan bir hastalıktır. Günlük hayatın akışında tüm insanların duygudurumunda olağan şekilde inişler-çıkışlar gerçekleşmekteyken, bipolar bozukluk bulunan kişilerde gündelik olaylarla bağlantılı veya bağlantısız şekilde, keskin inişler-çıkışlarla hastalık kendini göstermektedir. Bu değişimler kişinin düşüncelerinde, duygularında, davranışlarında ve yaşamında etkiye neden olabilecek büyüklüğe sahiptir. Bipolar bozukluk, hastanın kendisini aşırı coşkulu (manik/hipomanik dönem), çok durgun (depresif dönem) hissettiği veya iki durumunda da birarada bulunabileceği karma olarak adlandırılan farklı dönemlerde gözlenen hastalıktır.



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