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Hastalığının teşhisi için şehir şehir geziyor

43 dakika önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde el ve ayakları sürekli şişip, yaralar çıkan Şükrü Adıyaman (55), birçok kentteki hastanelere giderek, teşhis konulamayan hastalığına çare arıyor.

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SİİRT'in Pervari ilçesinde el ve ayakları sürekli şişip, yaralar çıkan Şükrü Adıyaman (55), birçok kentteki hastanelere giderek, teşhis konulamayan hastalığına çare arıyor. Aynı zamanda diyaliz hastası olduğunu anlatan Adıyaman, "Hastalığıma bir çare bulunamıyor. Ellerim kollarım kendiliğinden şişiyor. Yürüyemez hale geldim. Tek istediğim hastalığıma çare bulunması" dedi.
Pervari ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası diyaliz hastası Şükrü Adıyaman, 4 yıl önce el ve kolunda yaralar oluştu. İlk olarak Pervari Devlet Hastanesi'ne giden Adıyaman, burada daha donanımlı bir hastaneye gitmesi gerektiğini illetiler. Siirt Devlet Hastanesi'ne giden Adıyaman, bu kez Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da da hastalığına teşhis konulamayan Adıyaman, Türkiye'nin birçok kentindeki hastanelerine başvurdu.
Gittiği hastanelerde hastalığını teşhis konulamadığını anlatan Şükrü Adıyaman, diyaliz hastası olduğu için çalışmadığını ve maddi sorunlar da yaşadığını aktardı. Adıyaman, "Hastalığıma çare bulunması için gezmediğim doktor, gitmediğim hastane kalmadı. Ancak bir türlü hastalığıma çare bulunamıyor. Kaymakamlık bana maaş bağladı her ay düzenli bir şekilde maaş alıyorum. Maaş haricinde gıda yardımı da alıyorum. Allah onlardan razı olsun. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Onların vereceği yardımlarla belki bu hastalığıma bir çare bulunur ve eski sağlığıma kavuşarak çalışmak ve çocuklarıma bakmak istiyorum" diye konuştu.


Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Adıyaman, Pervari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:32 Kaynak: DHA
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