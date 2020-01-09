Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ordu'da, yakalandığı hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bekçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ordu'da, yakalandığı hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bekçi, son yolculuğuna uğurlandı.


Altınordu ilçesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi 27 yaşındaki Mert Aksu, geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalık sonucu Ordu Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aksu için, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.


Ordu Valisi Seddar Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, protokol üyeleri ve Aksu'nun yakınlarının katıldığı törende aileye başsağlığı dilendi. - ORDU

Altınordu, Aksu, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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