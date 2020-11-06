Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor - Son Dakika

Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor

06.11.2020 10:56

Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor Mangalda kestanenin tanesi 1 lira Vatandaş bu yıl kestaneyi pazardan 250 gram alıyor Gal arısı hastalığı sebebiyle üretimi düşen kestanenin yurtdışından da müthiş talep gelince fiyatı tezgahta 40 lirayı buldu.

Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor

Mangalda kestanenin tanesi 1 lira

Vatandaş bu yıl kestaneyi pazardan 250 gram alıyor

BURSA - Gal arısı hastalığı sebebiyle üretimi düşen kestanenin yurtdışından da müthiş talep gelince fiyatı tezgahta 40 lirayı buldu. Kestane kebabın tanesiyse 1 liradan satılıyor.

Uzun yıllardır mücadele edilen gal arası hastalığı kestane ağaçlarını kuruttu. Uludağ'da geçmişte 400 ton kestane toplanırken, bu yıl bu rakam 30 tona geriledi. Bunun da en büyük sebebi gal arısının kestane ağaçlarını kurutması. Bu yıl döviz kurunun yüksek olmasından dolayı özellikle İtalya'ya yüklü miktarda kestane ihracatı yapılıyor. Azalan kestane ağaçlarına bir de aşırı ihracat eklenince pazarda kestanenin fiyatı 40 lirayı buldu. Artan fiyatlardan sonra vatandaşlar pazarda kestaneyi gram gram almaya başladı. En küçük kestaneler 20 liradan satılırken, kebaplık kestanelerin ise kilosu 30 ila 40 arasında satılıyor. Seyyar araçlarıyla kestane satan esnaf ise 100 gramını 10 liraya satıyor. 100 gramlık pakette 10 tane kestane bulunuyor.

Tarihi Tuzpazarı'nda kestane satışı yapan esnaflar, "Eskiden Bursa'dan 400 ton çıkan kestane 30 tona düştü. Kaliteli kestane bulmak artık zor. Kebaplık kestaneyi 30 ila 40 lira arasında satıyoruz. Artık Bursa'da kestane yok, kestane Aydın'dan geliyor. Hastalıktan dolayı rekolte düştü. Bir de ihracat çok fazla. Şekerlemede kullanan firmalar da çok talep ediyor. Artık kestaneyi 250 ve 500 gram olarak satıyoruz. Bu yıl kestanenin fiyatı 50 liraya kadar çıkar" dedi.

Bursa'da 15 yıldır kebaplık kestane pişirip satan Fatih Tavlı, "Ben pişmiş kestane satıyorum. Bir kilo kestaneyi pişirdiğinizde 600 grama geriliyor. Biz de pişmiş kestaneyi 100 gramını 10 liraya satıyoruz. 100 gramlık pakette 10 tane kestane oluyor. Kestanenin tanesi 1 liraya geliyor. 250 gram kestaneyi ise 20 liraya satıyoruz" şeklinde konuştu.

Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor
Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor
Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor
Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor

Vatandaş, İhracat, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı el yakıyor - Son Dakika Ekonomi


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