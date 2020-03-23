"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar - Son Dakika

"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar

19 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak, "Hastalık ülkemizde yokken 'Yok' dedik. Şimdi gün günü durumu açıklıyoruz" diyerek salgınla mücadelede şeffaflık vurgusu yaptı. Öte yandan Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten 9 kişinin daha öldüğünü ve 289 kişiye tanı konulduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 30'a yükselirken vaka sayısı ise 1236 oldu.

Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgını her geçen gün Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugünle ilgili güncel sayıları Twitter hesabından paylaştı ve şeffaflık vurgusu yaptı.

BAKAN KOCA'DAN ŞEFFAFLIK VURGUSU

Bakan Koca şunları yazdı: BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

YENİ SLOGAN: HAYAT EVE SIĞAR

Bakan Koca öte yandan salgınla mücadele kapsamında yeni sloganı duyurdu. Sağlık Bakanlığı logosuyla birlikte turuncu zemin üzerindeki iletide Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19, 11 Mart tarihinde ülkemizde tespit edilmişti. Ülkemizde düne kadar koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 947'ydi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin hepsinin yaşlı olduğunu ifade etmişti.

Hastalık yokken, 'Yok' dedik diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:56 

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