Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, hayranlarıyla son halini paylaştı

Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığına yakalandıktan sonra rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
Instagram'dan "Bir zamanlar..." notuyla paylaştığı 3 ayrı fotoğrafında toparladığı ve daha dinç göründüğü görülen güzel oyuncuya, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri "Kusursuz", "Çok güzelsin", "Maşallah" gibi yorumlar gelirken, ünlü isimler de benzer şekilde paylaşımlarda bulundu.
Eşi Kadir Doğulu ile geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere takılan Neslihan Atagül, sağlık durumu hakkında konuşmuştu. Atagül, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani." demişti.
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