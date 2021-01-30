Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'ün son hali ortaya çıktı - Son Dakika

Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'ün son hali ortaya çıktı

30.01.2021 15:46
Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'ün son hali ortaya çıktı, System.String[]

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle hızla kilo veren ve Sefirin Kızı'na veda eden oyuncu Neslihan Atagu¨l'ün son hali ortaya çıktı. Peki Neslihan Atagül nasıl tedavi oluyor? İşte merak edilenler...

Neslihan Atagül, yeni karesini sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Ünlü oyuncuya çok sayıda destek mesajı geldi.

NE OLMUŞTU?

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün yerine ise, Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.

Sefirin Kızı dizisiyle kendine hayran bırakan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

'VÜCUDUM TOLERANS GÖSTERMEDİ'

Diziye geri dönmesi beklenen Neslihan Atagül, hastalığının çalışmasına müsaade etmediğini açıklayarak, izleyicilere ve dizi ekibine veda etmişti. 28 yaşındaki Neslihan Atagül hastalığıyla ilgili, 'Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, tüm metabolizmayı etkilemektedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunmaktadır. Sızdıran bağırsak sendromu, sıkı bağların açılması ile ilgili bir durumdur. Bu "sıkı bağlar" bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır.

Eğer bağırsaklardaki hücreler arası sıkı bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçebilmektedir. Yine sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutmakta ve bağırsağa hasar vermektedir.

Sızan patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçmektedir. Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU TEDAVİSİ NASILDIR?

Geçirgen bağırsak sendromu tedavi edilebilir. Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, tüm metabolizmayı etkilemektedir. Sızdıran bağırsak sendromu, sıkı bağların açılması ile ilgili bir durumdur. Bu "sıkı bağlar " bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır.

Eğer bağırsaklardaki hücreler arası sıkı bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçebilmektedir. Yine sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıkları gibi şeyler tutmakta ve bağırsağa hasar vermektedir. Sızan patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçmektedir. Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır. Bağışıklık sistemi hastalıkları ise bu döngünün uzun zaman sürmesi ile oluşmaktadır. Sağlıklı bağırsak florası, bağırsak duvarının sağlığını korumak dışında sindirim ve emilim işlemlerinde de aktif rol oynamaktadır.

Dolayısıyla, dengeli bir bağırsak florası olmadığı takdirde, yiyeceklerin normal sindirimi ve emilimi imkansızlaşmaktadır. Bağırsak florası; proteinleri sindirir, karbonhidratları fermente eder, yağları ve lifleri parçalar, mineral, vitamin, su, gaz ve pek çok diğer besini de bağırsak duvarından kan dolaşımına taşır.

Bağırsak iç yüzeyinde yer alan milyonlarca tüycük, sindirimi tamamlanmış gıda maddelerini tanıyarak, bunların kana geçişini sağlamaktadır. Bağırsak iç yüzeyinde yer alan tüycüklerin yapısının bozulması ve tahribatın artışı ise bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantıları hasara uğratmakta, geçirgenliği artırmakta ve asıl sorun da bundan sonra başlamaktadır.

Özellikle inflamasyonu tetikleyen beslenme modeli, glüten (tahıl), aşırı unlu ve şekerli işlenmiş gıdalarla beslenme, sütle birlikte gelen laktoz ve kazein ile alkol bu grupta yer almaktadır. Bozulan bakteri dengesini düzeltmek, hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak (leaky gut syndrome) duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için özel bir beslenme programı uygulanması gerekmektedir.

Bu beslenme programına GAPS diyeti denmektedir. Geçirgen bağırsak bulgularının görüldüğü kişiler; ev yapımı kemik suyu, fermente lahana turşusu ile toksinleri uzaklaştırmaya, kısacası iyileşmeye ilk adımı atabilmektedir.

Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'ün son hali ortaya çıktı

Tuba Büyüküstün, Neslihan Atagül, dizi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'ün son hali ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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