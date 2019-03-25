Hastalıklar Nasıl Oluşuyor? Check-up'da Hastalıklar Neden Görünmeyebiliyor?
1 saat önce
Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Hastalıkların nasıl oluştuğuna dair önemli bilgiler aktaran Savaş, bu hastalıkların teşhisi için Cheak-up yöntemlerinin yeterli olmadığının altını çizerek Gentest Enstitüsü'nün hayata geçirdiği uygulamalar ile bu soruna nasıl bir çözüm getirildiğini detaylı bir şekilde anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32
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