Hastalıklar Nasıl Oluşuyor? Check-up'da Hastalıklar Neden Görünmeyebiliyor?

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Hastalıkların nasıl oluştuğuna dair önemli bilgiler aktaran Savaş, bu hastalıkların teşhisi için Cheak-up yöntemlerinin yeterli olmadığının altını çizerek Gentest Enstitüsü'nün hayata geçirdiği uygulamalar ile bu soruna nasıl bir çözüm getirildiğini detaylı bir şekilde anlattı.

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