Hastalıklara Probiyotik İle Koruma Kalkanı

Central Hospital'dan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Mehmet Sökmen, "Probiyotik bakterilerde bulunan vitamin ve enzimler sayesinde bağışıklık sistemi kuvvetlenir ve vücut zararlı mikroplara karşı daha çok direnç gösterir. Probiyotikler ayrıca kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu gibi gastrointestinal sistem hastalıklarında da etkili olur." diyor.

Vücut sağlığını probiyotik ürünlerle koruyun

Vücudumuz kış mevsiminde hastalıklara karşı daha açık hale gelir. Soğuk hava yüzünden vücut direnci düştüğünden savunma sistemi de yavaşlayabilir. Bu sebeple kış boyunca hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de viral enfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayabilmek için uzmanlar probiyotik ürünlerin tüketilmesini öneriyor. Yapılan araştırmalar son yıllarda beslenmenin bir parçası haline gelen probiyotik ürünlerin ağız yoluyla yeterli miktarda alınması durumunda sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Probiyotikler ayrıca kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu gibi gastrointestinal (mide-bağırsak) sistem hastalıklarında da etkili oluyor.

Probiyetikler her insanda bulunur

İnsan sağlığına faydası olan mikroorganizmalara probiyotik denmektedir. Probiyotik bakterilerde bulunan vitamin ve enzimler sayesinde bağışıklık sistemi kuvvetlenir ve vücut zararlı mikroplara karşı daha çok direnç gösterir.Probiyotikler bağırsak duvarını zararlı maddelerden korur, toksinlerin kana geçişini engeller, iltihabi bağırsak hastalıkları ve karaciğer hastalıklarının oluşumu haricinde kanser gelişimini de önler. Bunların haricinde ishal ve kabızlık gibi problemlerin düzeltilmesinde de büyük rol oynar. Genellikle bakteri denildiğinde akla ilk olarak vücuda zarar veren mikroorganizmalar gelmektedir. Ancak bağırsaklarda yaşayan, genel vücut sağlığına yararı olan ve bağışıklık sistemini koruyan probiyetikler de vardır. Bu probiyetikler her insanda doğuştan bulunur.

Bilinçsiz ilaç kullanımı ve kötü beslenme probiyotikleri öldürüyor

Probiyotik bakteriler bağırsak hareketlerini düzene sokmaya yardımcı olan ve suda çözülebilen lifler olarak bilinirler. Bu dost bakteriler ayrıca magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin emilimini artırıcı özelliğe de sahiptirler. Ne yazık ki birçok kişi doğal olarak sahip olduğu bu probiyetik bakterileri hatalı beslenme ve düzensiz bir yaşam tarzı sebebiyle yok edebiliyor. Bu durum da birçok hastalığa zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca bilinçsizce ilaç kullanmak (antibiyotikler, ağrı kesiciler), sigara içmek ve stres gibi faktörler de bağırsaklarda bulunan bakterileri etkisiz hale getirebilir.

Bağırsak rahatsızlıklarına karşı fermente süt ürünleri

Kış hastalıklarından korunabilmek kadar bağırsakları sağlıklı tutabilmek de oldukça önemlidir. Çünkü bağırsaklar vücudun adeta ikinci beynidir. Bağırsak rahatsızlıklarına sebep olan poliplere karşı vücudun dirençli olması şarttır. Karında şişkinlik, hazımsızlık ve dışkılama problemleri ile kendini belli eden gastrointestinal sistem hastalıklarında probiyotik içeren fermente süt ürünlerinin kullanılması fayda sağlayabilir. Kısacası vücudu ve bağışıklık sistemini koruyan programlanmış hücrelere sahip olsak da bu sistemin devamı için beslenme şekline çok dikkat edilmesi gerekir. Bu yüzden düzenli ve dengeli bir beslenme programı oluşturulmalıdır.

Bu üçlü şifa dağıtıyor: "Yoğurt, kefir ve tarhana"

Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için yoğurt, süt ve süt ürünleri, taze mevsim sebze-meyveleri, et-balık, tahıllar ve kuru baklagiller günlük beslenme düzeninde mutlaka olmalıdır. En iyi probiyotik kaynakları ise yoğurt, kefir, peynir ve tarhanadır (ev yapımı). Sağlıklı bir bağırsak florası ve sistemi için düzenli olarak probiyotik kullanılması gerekir. Ayrıca lif bakımından zengin besinlerin bağırsak hareketlerini düzenlediği de unutulmamalıdır.

Çocuklar ve yaşlılar da tüketmeli

Genç-yaşlı her yaştaki insanın probiyotik ürünler tüketmesi sağlıklı bir bağışıklık sistemi için oldukça gereklidir. Özellikle 60 yaş ve üzerindeki kişilerin ve çocukların probiyotik ürünleri sık tüketmesi önerilir. Yaşlı bireylerde zamanla değişim gösteren bağırsak florası kabızlık sorununa sebep olabileceğinden bu problemin tedavisinde fermente süt ürünleri oldukça yarar sağlayabilir. Çocuklarda ise bağışıklık sistemi ve bağırsak florası henüz tam olarak gelişmediğinden probiyotikler yardımıyla denge sağlanabilir. Probiyotikler ayrıca çocukluk çağı hastalıklarına karşı koruyucu kalkan görevini de üstlenir. Tabi laktoz alerjisi ya da başka bir rahatsızlığı olan kişilerin doktor kontrolünde bu besinleri yemesi gerekmektedir.