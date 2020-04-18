Hastalıklarına rağmen korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Hastalıklarına rağmen korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

Veysel Karaşin:

"Acı biberi, soğan ve sarımsağı çok tüketiyorum ve doğal besleniyorum"

DENİZLİ - Denizli'de korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan hasta verdiği mücadelenin ardından hastaneden alkışlarla uğurlandı. Veysel Karaşin, "Doğal besleniyorum ve önceden kalp rahatsızlığım, ayrıca şeker, tansiyon hastasıyım tedavi sürecimi güzel bir şekilde tamamlayarak taburcu oldum" dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Veysel Karaşin Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği görevi yapan Karaşin korona virüs testi yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan Karaşin hastanede tedavi altına alındı. Korona virüs tedavisi gören Karaşin 14 günlük mücadelenin ardından tekrar test yapıldı. Korona virüs testi negatif çıkan Karaşin hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

"Şeker ve tansiyon hastasıyım ancak bağışıklık sistemimi ve antikorlarım çok güçlüydü"

Veysel Karaşin, hastaneye gittiğinde hiçbir belirti yaşamadığını ancak testlerin pozitif çıkması nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti. Karaşin, "Önceden kalp rahatsızlığımdan dolayı stent takılmıştı. Ayrıca şeker ve tansiyon hastasıyım ancak bağışıklık sistemimi ve antikorlarım çok güçlüydü. Acı biberi, soğan ve sarımsağı çok tüketiyorum ve doğal besleniyorum. Hiçbir şekilde etkilenmeden tedavi sürecimi tamamlayarak taburcu oldum. Bana tedavim boyunca yardımlarını esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, sağlık çalışanlarımıza ve Buldan halkıma teşekkür ediyorum. Allah herkese sağlık versin" dedi.