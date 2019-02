Hastalıkta, Sağlıkta" Diye Verdiği Sözü 22 Yıldır Tutuyor

Artvinli Özer Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını 22 yıldır solunum cihazına bağlı sürdüren eşinin tüm bakımını kendisi yerine getiriyor.

YUSUF OKUR - Artvinli Özer Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını 22 yıldır solunum cihazına bağlı sürdüren eşinin tüm bakımını kendisi yerine getiriyor.



İsminaz Yılmaz, 1997 yılında eşi Özer Yılmaz'ın kullandığı otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralandı. Kazanın ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Yılmaz, 18 ay yoğun bakımda kaldı.



Vücudunun tamamı felç olan ve solunum sorunu bulunan Yılmaz, tıbbi olarak yapılacak bir şey kalmadığı için ev tipi solunum cihazına bağlı olarak yaşamak üzere evine gönderildi.



Yılmaz, yaklaşık 22 yıldır solunum cihazına bağlı ve boğazından aşağısı felçli olarak yaşamını sürdürürken, Özer Yılmaz yalnız bırakmadığı eşinin tüm bakımını kendisi yerine getiriyor.



Yılmaz, evlilik yıl dönümü, Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde de unutmadığı eşine, bu yıl da Sevgililer Günü'nde çiçek aldı.



İsminaz Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır tüm ihtiyaçlarını eşinin karşıladığını belirterek, "Bugüne kadar, bir kere bile bana 'of' dediği yoktur. Anne çocuğuna nasıl bakarsa bana öyle bakıyor. Allah'a binlerce şükürler olsun ki böyle bir eşim var." dedi.



Yılmaz, 31 yıllık evli olduklarını, yaşadıkları zorluklara rağmen birbirlerine olan sevgi ve saygılarının hiç azalmadığını vurgulayarak, yaşadıkları sürece bu sevgi ve saygının devam edeceğini söyledi.



"Eşimin sevgisiyle hayata tutunuyorum"



Eşinin hiçbir özel günü atlamayarak kendisini her daim mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Eşim her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçek alıp gelmiş. Beni çok mutlu etti. Bugün Sevgililer Günü, buradan herkese sesleniyorum. Birbirlerine sevgilerini, saygılarını yitirmesinler. En ufak bir zorlukta ayrılığa gitmesinler. Saygı, sevgi oldu mu her şey yolunda gider. Bizim gibi birbirlerine sahip çıksınlar. Ben eşimin sevgisiyle hayata tutunuyorum. Ümidimi hiç yitirmedim. Eşimin sevgisiyle bugünlere geldim, yaşıyorum. Evliliğin temelinde sevgi, saygı var."



Özer Yılmaz ise kazanın ardından karısının mutluluğu ve rahatı için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.



Hastalık sürecinde yaşadıkları ekonomik ve teknik sıkıntıları zaman içinde devletin desteğiyle aştıklarını kaydeden Yılmaz, ruhsal ve psikolojik sorunları aşmalarındaki en büyük dayanaklarının başında ise birbirlerine olan sevginin geldiğini söyledi.



Yılmaz, eşi makine yardımıyla nefes alsa da hayatta olmasının kendisi için çok büyük bir lütuf olduğunu vurgulayarak, "Nikahta atmış olduğumuz imzada, 'Evlilikte, sağlıkta, iyi günde, kötü günde' diye başladığımız cümlenin yaşadığımız sürece sorumluluğunun yerine getirilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanoğlu verdiği bu sözün sorumluğunu taşıdığı sürece her daim mutlu olur. Eşimle ben birbirimizi sadece 14 Şubat'ta değil, 365 günün her anında sevmekteyiz." diye konuştu.

