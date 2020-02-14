Hastalıkta sağlıkta, karada suda: Sevgililer Günü'nde ilginç nikah - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hastalıkta sağlıkta, karada suda: Sevgililer Günü'nde ilginç nikah - Son Dakika Dünya

Hastalıkta sağlıkta, karada suda: Sevgililer Günü'nde ilginç nikah

10 dakika önce

Tayland'ın güneyindeki Trang kentinde yaşayan bir çift, Sevgililer Günü'nde, su altında evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Tayland'ın güneyindeki Trang kentinde yaşayan bir çift, Sevgililer Günü'nde, su altında evlenerek hayatlarını birleştirdi.View on euronews

Hastalıkta sağlıkta, karada suda: Sevgililer Günü'nde ilginç nikah

Sevgililer Günü, Tayland, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:42 
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