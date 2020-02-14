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Hastalıkta sağlıkta, karada suda: Sevgililer Günü'nde ilginç nikah
10 dakika önce
Tayland'ın güneyindeki Trang kentinde yaşayan bir çift, Sevgililer Günü'nde, su altında evlenerek hayatlarını birleştirdi.
Tayland'ın güneyindeki Trang kentinde yaşayan bir çift, Sevgililer Günü'nde, su altında evlenerek hayatlarını birleştirdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:42
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