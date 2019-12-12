Hastalıkta, sağlıkta ve para kazanırken hep el ele : 2019'un en çok kazanan müzisyenleri - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hastalıkta, sağlıkta ve para kazanırken hep el ele : 2019'un en çok kazanan müzisyenleri - Son Dakika Magazin

Hastalıkta, sağlıkta ve para kazanırken hep el ele : 2019'un en çok kazanan müzisyenleri

6 saat önce

İlk 10'a giren Beyonce ve kocası Jay Z de ilginç bir rekora imza attı.

Hastalıkta, sağlıkta ve para kazanırken hep el ele : 2019'un en çok kazanan müzisyenleri, System.String[]

İlk 10'a giren Beyonce ve kocası Jay Z de ilginç bir rekora imza attı. Müzik dünyasının en nüfuslu çiftinin bir yıllık kazancı da birbirine eşit, her ikisi de 81 milyon dolar kazandı.


Sıralamada ilk 10 şöyle


1. Taylor Swift. 185 milyon dolar


2. Kanye West: 150 milyon dolar


3.Ed Sheeran. 110 milyon dolar


4.The Eagles: 100 milyon dolar


5. Elton John: 84 milyon dolar


6. Jay-Z: 81 milyon dolar


7. Beyoncé: 81 milyon dolar


8. Drake: 75 milyon dolar


9. Diddy: 70 milyon dolar


10. Metallica: 68.5 milyon dolar

Beyonce, Jay Z, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:48 
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