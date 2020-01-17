Hastalıktan ari işletme desteği bugün ödenecek - Son Dakika
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Hastalıktan ari işletme desteği bugün ödenecek

16 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bugün 84,8 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Hastalıktan ari işletme desteği bugün ödenecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bugün 84,8 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli yazılı açıklamasında, yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödeme yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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