Hastalıktan ari işletme desteği bugün ödenecek - Son Dakika

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Hastalıktan ari işletme desteği bugün ödenecek
16 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bugün 84,8 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bugün 84,8 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Pakdemirli yazılı açıklamasında, yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödeme yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak." ifadelerini kullandı.
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