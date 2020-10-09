"Hastamızdan Haber Var" projesi Erzincan'ın içerisinde yer aldığı 5 pilot ilde uygulanacak - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen "Hastamızdan Haber Var" projesi Erzincan'ın içerisinde yer aldığı 5 pilot ilde uygulanacak.

İlk olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından başlatılan proje Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi. Türkiye genelinde uygulamaya konulan proje kapsamında pilot 5 hastane belirlendi. Proje kapsamında hastanede yatan hastaların klinik durumları hakkında derlenen bilgiler, günlük olarak hasta yakınlarınca bırakılan irtibat numaraları aramak suretiyle bilgilendirme yapılıyor. Proje çerçevesinde oluşturulan birimde 10 sağlık personeli ekip doktoru başkanlığında görev alıyor. Böylece hasta ve yakınlarının herhangi bir girişim veya çabasına gerek kalmadan hastaneye bırakılan irtibat numaralarına düzenli olarak bilgi aktarılıyor. - ERZİNCAN