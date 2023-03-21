Hastane acil servisi otoparkında araç içinde ölü bulundu - Son Dakika
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Hastane acil servisi otoparkında araç içinde ölü bulundu

21.03.2023 18:09

Hastane acil servisi otoparkında araç içinde ölü bulunduMUĞLA Muğla'nın Yatağan İlçesinde 1 gündür kayıp olarak arandığı ve isminin İhsan Yücel olduğu öğrenilen 64 yaşındaki vatandaş, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi önündeki otoparkta araç içinde başında poşetle ölü olarak bulundu.

Hastane acil servisi otoparkında araç içinde ölü bulundu

MUĞLA Muğla'nın Yatağan İlçesinde 1 gündür kayıp olarak arandığı ve isminin İhsan Yücel olduğu öğrenilen 64 yaşındaki vatandaş, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi önündeki otoparkta araç içinde başında poşetle ölü olarak bulundu.

48 AD 059 plakalı araç içinde vatandaşı hareketsiz olarak görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakol ekipleri araç çevresinde güvenlik şeridi çekti. Muğla Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından araç içinde ve dışında inceleme yapıldı. İncelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
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Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane acil servisi otoparkında araç içinde ölü bulundu - Son Dakika


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