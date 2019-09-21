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Hastane açılışını çocuklar yaptı

25 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tüm uzmanlık dallarındaki sağlık profesyonelleri ile birinci sınıf sağlık hizmeti vermeyi hedefleyen Tınaztepe Galen Hastanesi açıldı.

Hastane açılışını çocuklar yaptı, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tüm uzmanlık dallarındaki sağlık profesyonelleri ile birinci sınıf sağlık hizmeti vermeyi hedefleyen Tınaztepe Galen Hastanesi açıldı. Açılış kurdelesini grubun çalışanlarının çocukları kesti.
Tınaztepe Sağlık Grubu'nun Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi, Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi'nin ardından dördüncü merkezi olan Tınaztepe Galen Hastanesi açıldı. Tüm uzmanlık dallarında hasta kabul etmesi planlanan hastanenin ayda 25 bin hastaya poliklinik hizmeti vermesi planlanıyor.
Bayraklı ilçesinde hizmet verecek olan hastanenin açılış kurdelesi mesai yapan personelin çocukları tarafından kesildi. Açılışta konuşan Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, bu binayı açmanın kolay olmadığına dikkat çekerek, "Uzun bir öyküsü var ama bundan sonra önümüze bakacağız. Bu hastanelerde çalışan mesai arkadaşlarımız bazen evlerine geç kalıyor bazen nöbet tuttuğu için gidemiyorlar. Ağrıları oluyor ve çocuklarıyla güzel vakit geçiremiyorlar. Eğer bu çocuklar böyle bir işletmeye hayırlı olsun, derlerse bu işletmelerin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle, açılışı kaliteli zamanlarını çaldığımız bu çocuklara yaptırmak istedim" dedi. Açılış etkinliği sırasında kurulan stantta açılışa katılan her çocuk için bir fidan bağışı da yapıldı.


- İzmir
Tınaztepe, Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:54 Kaynak: DHA
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