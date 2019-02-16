Hastane Afet ve Acil Durumu Planı (Hap) Eğitimi Gerçekleştirildi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce Hastane Afet ve Acil Durumu Planı (HAP) eğitimi gerçekleştirildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce Hastane Afet ve Acil Durumu Planı (HAP) eğitimi gerçekleştirildi.



Edirne İl Sağlık Müdürlüğü binasında, Sağlık Hizmetleri Başkanlığında, Hastane Afet ve Acil Durumu Planı (HAP) eğitimi gerçekleştirildi. Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi Acil Sağlık Hizmetleri Afet Biriminde görevli Nahide Burgucu, 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Rahşan Arslan, Tekirdağ UMKE Birim Sorumlusu Erol Ketenci ve ATT Aslıhan Karanfil tarafından söz konusu eğitimler verildi. Yapılan eğitime il merkez ve ilçelerde hizmet sunan özel kamu ve üniversite tüm hastanelerde Hastane Afet ve Acil Durumu Planı Hazırlama Komisyonunda görevli çalışanlar katıldı. Kurs bitiminde Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan tarafından katılımcılara başarı belgeleri verildi. - EDİRNE

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