Son Dakika Haberleri: Hastane asansöründe hırsızlık
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Hastane asansöründe hırsızlık

25 dakika önce

Antalya'da hasta gibi davranan zanlı, hastane asansöründe iki kişinin çantası ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Hastane asansöründe hırsızlık, System.String[]
Antalya'da hasta gibi davranan zanlı, hastane asansöründe iki kişinin çantası ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için gelen iki kişi, hastane asansöründe çantaları ve ceplerindeki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından müştekilerin 4 bin 800 lirasını çaldığı öne sürülen şüphelinin G.K. isimli kadın olduğunu belirledi.
Şüpheli kadın gözaltına alındı.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:35 Kaynak: AA
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