Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı

23.03.2022 19:51
Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalanlar, asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırıp açılan delikten kurtarıldı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalanlar, asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırıp açılan delikten kurtarıldı. Vatandaşların delikten çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda, yaklaşık 10 kişi, hastanenin asansörünün arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olmayınca, kurtulmak için çare aramaya başladı. Seslerini duyuramayan vatandaşlar asansörün üstündeki kartonpiyeri duvarı karıp delik açtı. Duvardaki deliği fark eden hastane çalışanları merdiven getirerek vatandaşları kurtardı. Vatandaşların kurtarıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haber... İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi alçıpan duvar kırılarak kurtarıldı Son dakika haber... İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi alçıpan duvar kırılarak kurtarıldı Son Dakika | SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALAN 10 KİŞİ DUVARI KIRARAK KURTULDU Son Dakika | SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALAN 10 KİŞİ DUVARI KIRARAK KURTULDU

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:58:01. #1.13#
SON DAKİKA: Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement