Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı - Son Dakika

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalanlar, asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırıp açılan delikten kurtarıldı. Vatandaşların delikten çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda, yaklaşık 10 kişi, hastanenin asansörünün arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olmayınca, kurtulmak için çare aramaya başladı. Seslerini duyuramayan vatandaşlar asansörün üstündeki kartonpiyeri duvarı karıp delik açtı. Duvardaki deliği fark eden hastane çalışanları merdiven getirerek vatandaşları kurtardı. Vatandaşların kurtarıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL