Hastane bahçesinde 2 kişiyi yaralamıştı, tutuklandı - Son Dakika
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Hastane bahçesinde 2 kişiyi yaralamıştı, tutuklandı

14.06.2022 15:25
Hastane bahçesinde 2 kişiyi yaralamıştı, tutuklandı

MERSİN'de, Tarsus Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki kavgada temizlik personeli F.Y. (45) ve yanındaki arkadaşı A.T.'yi (43) tabancayla yaralayan Zeki Denizdelen (36) tutuklandı.

MERSİN'de, Tarsus Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki kavgada temizlik personeli F.Y. (45) ve yanındaki arkadaşı A.T.'yi (43) tabancayla yaralayan Zeki Denizdelen (36) tutuklandı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi ana bina morg önünde meydana geldi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelen Zeki Denizdelen, temizlik görevlisi F.Y. ve arkadaşı A.T. ile borç-alacak konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Denizdelen, üzerindeki tabancayla ateş açarak F.Y. ve A.T.'yi çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye alınan ve müdahalede bulunulan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denizdelen ise güvenlik güçlerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zeki Denizdelen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Hastane bahçesinde 2 kişiyi yaralamıştı, tutuklandı
Hastane bahçesinde 2 kişiyi yaralamıştı, tutuklandı
Hastane bahçesinde 2 kişiyi yaralamıştı, tutuklandı
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Kaynak: DHA

Tarsus Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastane bahçesinde 2 kişiyi yaralamıştı, tutuklandı - Son Dakika

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