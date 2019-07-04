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Hastane bahçesinde araç alev alev yandı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı.

Hastane bahçesinde araç alev alev yandı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, 16.30 sıralarında Akçakoca Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Dağdelen'e ait 14 DP 170 plakalı özel araç hastane bahçesinde park halindeyken bir anda alev aldı. Kısa süre içinde alev topuna dönen araca ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Yanan otomobili görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile alev alev yanan otomobil söndürüldü. Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Akçakoca, 3. Sayfa
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