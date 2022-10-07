Son dakika haberleri... Hastane bahçesinde bulduğu parayı polise teslim etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hastane bahçesinde bulduğu parayı polise teslim etti

07.10.2022 08:36

Gelen son dakika haberlerine göre Hastane bahçesinde bulduğu parayı polise teslim etti Samsun'da yaşlı bir adam, hastane bahçesinde bulduğu ve içinde 1000 TL olan cüzdanı polise teslim etti.

Hastane bahçesinde bulduğu parayı polise teslim etti

SAMSUN - Samsun'da yaşlı bir adam, hastane bahçesinde bulduğu ve içinde 1000 TL olan cüzdanı polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, sağlık sorunlarından dolayı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek burada tedavi olan 76 yaşında Mustafa Akçay, hastane bahçesinde bir cüzdan buldu. Cüzdanı alıp içine baktığında 1000 lira para olduğunu gören Akçay, içinde kimlik veya başka hiçbir şey çıkmayan cüzdanın sahibinin bulunması için, evinin yakınında kahvehane işleten Seyit Kocaoğlu'ndan yardım istedi. Seyit Kocaoğlu da polisi arayarak durumu bildirdi. Kahvehaneye gelen polis, Mustafa Akçay'dan parayı ve cüzdanı tutanakla teslim aldı. Cüzdanı İlyasköy Polis Merkezi'ne götüren polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Parayı bulan Mustafa Akçay, "Cüzdanı bulunca önce içindeki para hırsız tarafından alınıp cüzdan kenara atıldı zannettim. Açıp içine bakınca para olduğunu gördüğümde belki hastadır ve hastaneye gelmiştir, paraya ihtiyacı vardır diye biran önce sahibinin bulunmasını istedim" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Akçay, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Hastane bahçesinde bulduğu parayı polise teslim etti - Son Dakika

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