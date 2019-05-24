Son Dakika Haberleri: Hastane bahçesinde erkek çocuğuna elle taciz iddiası

Hastane bahçesinde erkek çocuğuna elle taciz iddiası

7 saat önce

DENİZLİ'de Barış Ç., göz muayenesi için hastaneye götürdüğü oğlu 6 yaşındaki E.Ç.'nin, kimliği belirsiz kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.

Hastane bahçesinde erkek çocuğuna elle taciz iddiası, System.String[]
DENİZLİ'de Barış Ç., göz muayenesi için hastaneye götürdüğü oğlu 6 yaşındaki E.Ç.'nin, kimliği belirsiz kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Baba, şüphelinin elini, oğlunun eşofmanının içine sokup cinsel organını ellediğini öne sürdü.
Olay, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi Özay Gönlüm Polikliniği bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Barış Ç., oğlu 6 yaşındaki E.Ç.'yi, göz muayenesi için hastaneye götürdü. Hastanedeki işlemler bitince baba ve oğlu eve döndü. Eve döndüklerinde E.Ç., babası Barış Ç.'ye, hastanede bir kişinin eşofmanının içine elini sokup, cinsel organını ellediğini söyledi. Bunun üzerine baba Barış Ç., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Barış Ç.'nin ifadesinde, "Polikliniğin giriş kapısı önündeki afişleri incelerken, oğlumda arkamda oturuyordu. Kırmızı tişörtlü, 35- 40 yaşlarında ve 1.70 boyunda bir erkeğin, oğlumun bulunduğu tarafa geçtiğini gördüm. Hastaneden eve döndüğümüzde oğlum bana hastanede kapının önündeyken birisinin elini eşofmanın içine sokup, cinsel organının elleyip, bacaklarını okşadığını söyledi. Ben de bu olayı eşkalini verdiğim kişinin yapmış olabileceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:55 Kaynak: DHA
Denizli, Polis, Güncel
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