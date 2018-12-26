Hastane Bahçesinde Gördüğü Sokak Köpeğiyle Simidini Paylaştı

Hastane bahçesinde gördüğü sokak köpeğiyle simidini paylaştıADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde simidinin yarısını sokak köpeğine veren, yarısını kendisi yiyen kadının görüntüsü büyük beğeni topladı.

Hastane bahçesinde gördüğü sokak köpeğiyle simidini paylaştı



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde simidinin yarısını sokak köpeğine veren, yarısını kendisi yiyen kadının görüntüsü büyük beğeni topladı.

Görüntüler, Kahta İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde kaydedildi. Hastanenin kantininden bir simit alan kadın, simidi ikiye böldü. Bahçedeki sokak köpeğini yanına çağıran kadın aldığı simidi sokak köpeğiyle paylaştı. O anları kaybeden başka bir hasta yakını bu görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüdeki kadın bu davranışıyla takdir kazandı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı

Sakarya'da Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı

Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın