Son Dakika Haberleri: Hastane Bahçesinde Konteyner Yangını

Hastane Bahçesinde Konteyner Yangını

1 saat önce

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastane Bahçesinde Konteyner Yangını, System.String[]
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki hastanenin bahçesindeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: AA

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