Hastane Bahçesinde Konteyner Yangını
1 saat önce
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze
Caddesi'ndeki hastanenin bahçesindeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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