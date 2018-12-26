Hastane Bahçesinde Korkutan Yangın

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kullanılmayan bir ahşap kulübe yandı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kullanılmayan bir ahşap kulübe yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre olay, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yaşandı. Bahçede bulunan atıl durumdaki ahşap kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi hastanenin güvenlik görevlileri yaptı. Bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ahşap kulübede çıkan yangın, itfaiyenin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü. - İSTANBUL

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