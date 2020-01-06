Hastane bahçesinde otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hastane bahçesinde otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Hastane bahçesinde otomobil alev alev yandı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde hastane bahçesinde park halindeki otomobil çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Hastane bahçesinde otomobil alev alev yandı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde hastane bahçesinde park halindeki otomobil çıkan yangın sonrası alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli Devlet Hastanesi bahçesinde park halindeki 42 NF 603 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar bazı minibüs sürücüleri yangına müdahale etmek istedi ancak alevlerin otomobili sarması üzerine başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangına müdahale edildi. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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