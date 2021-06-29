Hastane bahçesinde park halindeyken alev alan araç paniğe neden oldu - Son Dakika

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark kısmında park halindeyken alev alan araç paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre, 11 AAV 610 plakalı otomobil sürücüsü Fazlı S., aracını Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otopark kısmına park ederek hastaneye gitti. Aracın motor kısmında bir anda alevler yükselirken, yangını ilk olarak hastane polisi müdahale etti. Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden polisler, yangının diğer araçlara sıçramasını önledi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - BİLECİK