Hastane bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Hastane bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

14.06.2022 00:57
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde bir kişi, hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaraladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde bir kişi, hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaraladı. Silahla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi Ana Bina Morg önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastaneye gelen Z.D. (36), hastanede morg görevlisi olan F.Y. (41) ile alacak verecek konusunda tartıştılar.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.D. adlı zanlı F.Y.'nin üzerine saldırarak yumruklamaya başladı. Kavga eden ikili A.T. adlı (42) arkadaşı ayırmaya çalıştı. Z.D. üzerinde bulundurduğu bulundurduğu tabancayla F.Y.'yi 3 yerinden ve A.T.'yi sol bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Z.D. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Z.D'yi çok sayıda yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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