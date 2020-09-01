Hastane bahçesinde silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da bir hastanenin güvenlik müdürüne yönelik olduğu iddia edilen silahlı saldırıda olay yerinin yakınında bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde hastaneye gelerek personelle tartışan kimliği öğrenilemeyen bir kişiye, hastanenin güvenlik müdürü ile personel müdahale ederek hastaneden uzaklaştırdı.

Daha sonra bu kişinin yakınları olduğu tahmin edilen bir grup hastaneye geldi.

Grupta bulunanlardan birisinin hastanenin güvenlik müdürüne ateş açması sonucu hastanenin idari bölümde çalışan bir görevliyle bir vatandaş yaralandı.

Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olayı haber alan polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.