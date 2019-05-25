Son Dakika Haberleri: Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

7 saat önce

SAMSUN'da, hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Anıl C. (26), sol bacağından vurularak yaralandı.

Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, System.String[]
SAMSUN'da, hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Anıl C. (26), sol bacağından vurularak yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki özel hastanenin Acil Servisi önünde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen şüpheli, iddiaya göre hastane önündeki Anıl C.'ye tabancayla ateş etti. Sol bacağından yaralanan Anıl C., hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yerde 5 kovan buldu. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:25 Kaynak: DHA
İlkadım, Samsun, Güncel
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