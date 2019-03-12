Son Dakika Haberleri: Hastane Bahçesinde Uyuşturucu Pazarlığına Polis Baskını

Hastane Bahçesinde Uyuşturucu Pazarlığına Polis Baskını

2 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Hastane Bahçesinde Uyuşturucu Pazarlığına Polis Baskını, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, teknik ve fiziki takipte olduğu şahsıları Safranbolu Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken baskın yaptı. Hastane bahçesinde buluşan F.K. (20), E.K. (24) ve N.Ç. (32) isimli biri kadın 3 kişi gözaltına aldı. Ekiplerce şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 152 ecstasy hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Hastaneyi mesken tutmuşlar

Kent genelinde uyuşturucu madde temin ve ticareti yapanlara yönelik amansız bir çalışma yapan Narkotik Şubesi ekiplerinin son operasyonunda takip ettikleri şahsıların alışverişini hastanede yapmaları ekipleri şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahsıların, yakalanmamak ve ilgi çekmemek için hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları öğrenildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa
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