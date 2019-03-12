Hastane Bahçesinde Uyuşturucu Pazarlığına Polis Baskını
2 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, teknik ve fiziki takipte olduğu şahsıları Safranbolu Devlet Hastanesi
bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken baskın yaptı. Hastane bahçesinde buluşan F.K. (20), E.K. (24) ve N.Ç. (32) isimli biri kadın 3 kişi gözaltına aldı. Ekiplerce şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 152 ecstasy hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
Hastaneyi mesken tutmuşlar
Kent genelinde uyuşturucu madde temin ve ticareti yapanlara yönelik amansız bir çalışma yapan Narkotik Şubesi ekiplerinin son operasyonunda takip ettikleri şahsıların alışverişini hastanede yapmaları ekipleri şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahsıların, yakalanmamak ve ilgi çekmemek için hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları öğrenildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:09 Kaynak: İHA
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