Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi - Son Dakika

Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi

18.12.2020 07:53
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi, System.String[]

İZMİR'de, önce eşinden ayrılan, ardından da sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Hüseyin Ünal (62), hastane bahçesinde bankta yaşıyor.

İZMİR'de, önce eşinden ayrılan, ardından da sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Hüseyin Ünal (62), hastane bahçesinde bankta yaşıyor. Havaların soğumaya başladığını söyleyen Ünal, "Kalacak bir yer istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Hüseyin Ünal, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı. Hayatına tek başına devam eden Ünal, bir süre farklı işlerde çalıştı. Bazı sağlık problemleri ortaya çıkınca Ünal, işi bırakmak zorunda kaldı. Kira ödemekte güçlük çeken Ünal, evinden çıkmak zorunda kaldı. Yardım talebine yakınları cevap vermeyince Ünal, sokakta yaşamaya başladı.

YAŞ SINIRI NEDENİYLE BELEDİYE BAKIMEVİNE ALMADIÜnal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak bakım evine alınmak istedi. İddiaya göre, bakım evine alınmak için 18- 60 yaş sınırı olduğu gerekçesiyle 62 yaşındaki Ünal, alınmadı. Hayatı kabusa dönen Ünal, hastane bahçesine sığındı. Bir bankın üzerinde yaşamını sürdürmeye başlayan Ünal, hastane personeli ve hayırsever vatandaşlar sayesinde hayatına devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte büyük zorluklar çeken Ünal, yetkililerin yardım istedi.'ÇARESİZLİK BENİ BURALARA İTTİ'Rahatsızlığından dolayı çalışmadığını belirten Hüseyin Ünal, "Var olan şey iyi bir yaşamdı, ailem mutluluk, çoluğum çocuğum. Herkesin bir çizgisinde ayrılık da oluyor, yokluk da oluyor. Biz bunlara göğüs gerdik fakat dayanamadık. Eşimden ayrıldım, 5, 6 senedir sağda solda çalışıyorum, serbest şeylerde çalışıyordum. Gücümün yettiği kadar çalıştım, şu anda gücüm yetmiyor. Tansiyon hastasıyım, KOAH hastasıyım. Artık çaresizlik bir şekilde beni buralara itti. İnsanlar bir şey isteyemiyorsun. Yokluğu insan belli etmedikten sonra yok olduğunu kimse anlamıyor. 10-15 gündür buradayım. İnsanlardan bir şey isteyemiyorum" diye konuştu.'İHTİYACIM VAR DİYORUM, DÖNMÜYORLAR'Belediyeden yardım istediğini ancak 62 yaşında olduğu için destek verilmediğini söyleyen Ünal, "Başvurdum belediyeye 60 yaş diyorlar, benim yaşım 62. Sağ sola telefon açıyorum, dostlarıma ihtiyacım var diyorum, dönmüyorlar. Demek ki var olurken var, yok olurken insanlar yok oluyor. Yüksek tansiyon hastasıyım, raporluyum zaten, dil altı kullanıyorum, dil altıyla geziyorum. Kronik akciğer rahatsızlığım var. O da raporlu onun da ilacını kullanıyorum. 17-18 tansiyonlarla geziyorum bazen, kırmızı ışığı da görmüyorum. İnsanlardan bir şey istemedim, bizim bir elimizle verdiğimizi insanlar bize bir parmağıyla versinler yeter. Baktım olmuyor ne yapayım, kahrettim geldim 10-15 gündür burada yatıyorum. Hastanenin yemeklerinden yiyorum, yardım edenlerden yiyorum, güvenliklerden kalanlardan yiyorum. Bu ayıp değil, bu benim ayıbım değil. Ben sadece bana yardım edecek insan gibi insan birilerini bekliyorum" dedi.'KALACAK BİR YER İSTİYORUM'

Kendisine yetkililerin yardım eli uzatmasını istediğini söyleyen Ünal, "Devletten ben tek bir şey istiyorum, bu yaşıma kadar devletten hiçbir şey istemedim. Her şeyimi verdim, devlet için vatan için fakat bana bir yardım eli uzatsın yeter, bu yaştan sonra beni sokaklarda bırakmasın. Kalacak bir yer istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum. İnsanın şu atmosferde, insanın şu soğukta duygusallığı eğer yüzüne yansımışsa zaten onu görürler. Ben buradayım, utanmıyorum. Gözümden yaş geliyor, üşüyorum, titriyorum" diye konuştu.


Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi
Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Ünal, Hastane, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy veren kitleleri cezalandırmaktır Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu Ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu         
05:51
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı         
23:13
Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu         
22:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi         
22:04
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu         
05:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 08:02:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastane bahçesinde yaşayan adam, yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei