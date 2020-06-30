Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu - Son Dakika

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu.
Antalya'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu. Gökhan Yükseldemir (40) olduğu belirlenen kişinin yanında, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar bulundu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde bahçeye temizlik için çıkan görevliler, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce önce hastane güvenliğine, daha sonra polise bilgi verdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Gökhan Yükseldemir olduğu belirlenen kişinin yanında, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar bulundu. Yükseldemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:47 Kaynak: DHA
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