Son Dakika Haberleri: Hastane Bahçesindeki Eski Büfe Yandı

Hastane Bahçesindeki Eski Büfe Yandı

27 dakika önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki tek katlı boş binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastane Bahçesindeki Eski Büfe Yandı, System.String[]
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki tek katlı boş binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Hastanenin bahçesinde daha önce büfe olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Öte yandan hastanenin güvenlik görevlilerinin de yangın tüpleriyle yangına müdahale ettiği görüldü.


Hastanenin bahçesinde bulunan tek katlı binanın bir süredir kullanılmadığı ve yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:43 Kaynak: AA

Bakırköy, İtfaiye, Güncel
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