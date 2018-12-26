Hastane Bahçesindeki Eski Büfe Yandı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki bulunan ve kullanılmayan tek katlı boş büfe binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki bulunan ve kullanılmayan tek katlı boş büfe binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın öğle saatlerinde meydana geldi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan ve daha önce büfe olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hastaneye sevk edildi. Bu sırada bazı görevlilerde yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



Görüntü dökümü:



---------------------



-Yangından cep telefonu görüntüsü



-İtfaiye ekiplerinden ve araçlardan görüntü



-Diğer detaylar - İstanbul

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı

Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu

Evli Kadına Çıkma Teklifinde Bulunan Zanlıya Meydan Dayağı