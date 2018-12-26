Son Dakika Haberleri: Hastane Bahçesindeki Eski Büfe Yandı

Hastane Bahçesindeki Eski Büfe Yandı

1 saat önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki bulunan ve kullanılmayan tek katlı boş büfe binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastane Bahçesindeki Eski Büfe Yandı, System.String[]


Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki bulunan ve kullanılmayan tek katlı boş büfe binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın öğle saatlerinde meydana geldi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan ve daha önce büfe olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hastaneye sevk edildi.  Bu sırada bazı görevlilerde yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.  Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 

Görüntü dökümü:

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-Yangından cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinden ve araçlardan görüntü

-Diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:13 Kaynak: DHA

Sadi Konuk, İtfaiye, 3. Sayfa
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