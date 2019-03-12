Hastane Bahçesindeki Uyuşturucu Operasyonuna 2 Tutuklama
48 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde düzenlenen operasyonda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Karabük Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, teknik ve fiziki takipte olduğu şahsıları Safranbolu Devlet Hastanesi
bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalamıştı. Üzerlerinde 152 adet ecstasy ve 2 gram skunk ile yakalanan F.K. (20) ve N.Ç. (32) isimli iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.K. (24) isimli şahsı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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