Hastane bahçesindeki yılan korkuttu
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Malatya'da hastane bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:57 Kaynak: İHA
Malatya'da hastane bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye görevlilerince yakalanan yılan doğaya salındı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yılan görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Boyu 1 metreden uzun olan yılan, kullanılan özel ekipmanla yakalandı. Yılanı fileye koyan itfaiye erleri, daha sonra dağlık alana götürerek doğaya saldı. - MALATYA
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