Son Dakika Haberleri: Hastane bahçesinden alüminyum hırsızlığı
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Hastane bahçesinden alüminyum hırsızlığı

1 saat önce

Başakşehir'de bir hastanenin bahçesindeki alüminyum malzemeleri çaldığı öne sürülen şüpheli ile söz konusu malzemeleri satın alan kişi gözaltına alındı.

Hastane bahçesinden alüminyum hırsızlığı, System.String[]

Başakşehir'de bir hastanenin bahçesindeki alüminyum malzemeleri çaldığı öne sürülen şüpheli ile söz konusu malzemeleri satın alan kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de bir hastanenin bahçesinden alüminyum malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur D. (27) olduğunu belirledi.

Şüpheli Uğur D. ile çalınan alüminyum malzemelerini satın alan Cuma Ç. (71) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreste ele geçirilen malzemeler hastaneye teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Cuma Ç, emniyetten Uğur D. ise sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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