Hastane bahçesinden alüminyum hırsızlığı

Başakşehir'de bir hastanenin bahçesindeki alüminyum malzemeleri çaldığı öne sürülen şüpheli ile söz konusu malzemeleri satın alan kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de bir hastanenin bahçesinden alüminyum malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur D. (27) olduğunu belirledi.

Şüpheli Uğur D. ile çalınan alüminyum malzemelerini satın alan Cuma Ç. (71) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreste ele geçirilen malzemeler hastaneye teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Cuma Ç, emniyetten Uğur D. ise sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.