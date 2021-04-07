HASTANE BAHÇESİNDEN YAYILAN KÖTÜ KOKU AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika

HASTANE BAHÇESİNDEN YAYILAN KÖTÜ KOKU AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ
07.04.2021 16:37
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde diş hastanesi bahçesinde yayılan kötü koku, paniğe neden oldu.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde diş hastanesi bahçesinde yayılan kötü koku, paniğe neden oldu. Ölçüm yapan AFAD ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmadı.
Körfez ilçesinde saat 14.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin bahçesinde kötü koku yayılmaya başladı. Kokudan rahatsız olanlar, durumu polise bildirdi. Polis, AFAD ile birlikte ihbarın olduğu yere geldi. Özel kıyafetli bir AFAD görevlisi, hastane bahçesi ve çevresinde ölçümler yaptı. Yapılan ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.
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