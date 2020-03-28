Hastane bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu - Son Dakika

Hastane bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu. Hastalara ilk muayenenin yapıldığı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:08 Kaynak: İHA
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