Gezirlik Mahallesi'nde bulunan Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünden geçen başıboş kurbanlık koç, ekiplerin dikkatini çekti. İtfaiye ekipleri, kurbanlık koçu yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, koçu 500 metre ilerideki Tokat Devlet Hastanesi 'ne kadar kovaladı. Koç, bu sırada hastane bahçesine girdi. Kurbanlık koçu yakalamak ekipler, büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaya rağmen koç, hastanenin arka bahçesinden geçerek gözden kayboldu. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › HASTANE BAHÇESİNE GİREN KURBANLIK KOÇ, ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

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