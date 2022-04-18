Hastane Caddesi Asfaltlama çalışması

Büyükşehir Belediyesi biryandan Malatya trafiğini rahatlatacak yol ve bulvar açma çalışmaları yaparken biryandan da Malatya genelinde sorumluluk alanları içerisinde bulunan ve ağır geçen kış şartlarından dolayı yıpranan ve bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgiler veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak kış mevsiminin etkilerinin ortadan kalkması ile birlikte Malatya genelindeki yol çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek kırsal mahallelerde gerekse de merkezde asfalt kaplama çalışmalarının yanında yeni yollar hizmete açma, yeni bulvarlar Malatya'ya kazandırma ve çevre yolumuza alternatif yollar açma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın yanında şehir merkezinde eskimiş, yıpranmış olan yollarımızı yenilemek için freze makinesi ile kaldırılan asfalt tabakasının yerine yeniden asfalt serimi yapılarak yollarımız daha sağlıklı ve konforlu bir hale getiriliyor. Ekiplerimizle birlikte şu anda Fırat Mahallesi Hastane Caddesi, İndere Caddesi ve Kürsü Sokak ile çevresinde asfalt yenileme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca bu bölgede yeni yapılan devlet hastanesinden dolayı oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı akıllı kavşak düzenleme çalışmasını Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız neticesinde halkımız daha güvenli ve konforlu bir ulaşım yapma imkânına kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.