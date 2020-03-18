Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı - Son Dakika

Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı

6 saat önce

Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, maske üretimine geçti Günlük 200 adet üretilen maskeler personellere verilecek Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağız ve burnu kapatan...

Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, maske üretimine geçti

Günlük 200 adet üretilen maskeler personellere verilecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağız ve burnu kapatan bez maske ve röntgen çıktıları ile yüzü tamamen kapatacak şekilde maske üretmeye başladı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, hastanelerinde günlük 200 adet 3 katlı maske üretimine geçtiklerini belirterek, bununla birlikte röntgen çıktıları ile de yüzü tamamen kapatacak şekilde maske üretimi yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağız ve burunu kapatan bez ve röntgen çıktıları ile de yüzü tamamen kapatacak şekilde maske üretimine başladı. Hastane içerisinde kurulan iki farklı terzide yapılan maskeler sağlık personellerine dağıtılmak üzere günlük 200 adet üretiliyor.

"Eksiklik oluşturabilecek maskeleri hastanemizde üretiyoruz"

Yüz ve burnu kapatacak maskelerin yanı sıra röntgen çıktıları ile de yüzü tamamen kapatacak şekilde maske üretimi yapılırken, konu ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, Çin'in Wuhan kentinde aralık ayı başlarında ortaya çıkan ve şuanda dünyanın her yerinde salgın haline gelen korona virüs ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Türkiye'nin tüm Bakanlıkları koordineli bir şekilde mücadele çalışması başlattığını söyledi. Dr. Karakoç, kendilerinin de Diyarbakır'da yerel hastaneler olarak eksiklik oluşturabilecek ihtiyaçları olan malzemeleri kendi hastaneleri bünyesinde üretmeye başladıklarını dile getirdi.

Hastanede günde 200 adet 3 katlı maske üretiliyor

Sağlık çalışanlarının kullanabilecekleri maskeleri kendilerinin ürettiğini vurgulayan Dr. Karakoç, "Yaptığımız üretimler içerisinde sağlık çalışanlarımızın kullanabileceği 3 katlı tıbbi yüz maskesi olarak tamamladığımız maskeleri hastanemiz içerisinde üretime başladık. Bu yüz maskeleri hastanemiz bünyesinde çalışan personellerimiz tarafından üretiliyor. Bu üretimlerdeki amacımız, Bakanlığımız gerekli tedbirleri almıştır ve bütün illere bu yardımlar bir şekilde ulaştırılmaya başlanmıştı. Bizlerde süreç içerisinde salgın ile ilgili doğabilecek ve ihtiyaç duyulacak tüm hastanemiz içerisinde bu şekilde üretimine geçtik. Bu üretim hastanemiz içerisinde bulunan terzihanelerimizde günlük ortalama 200 adet üretim başlamıştır ve biz bu sayıyı artırmak için malzeme temini yapılarak artıracağız" dedi.

Eski röntgen çıktılarında yüz koruyucu maske üretiliyor

Stoklarında bulunan röntgen çıktılarından yüzü tamamen katacak şekilde yüz maskesi de ürettiklerini aktaran Dr. Karakoç, "Yine aynı şekilde bütün halkımızın bildiği gibi zamanında kullandığımız röntgen çıktılarımız bulunmaktadır. Bu röntgen çıktı stoklarımızı bulundukları yerden çıkardık ve hastanemiz içerisinde malzemeler uygun şekilde donatılarak yüzü tamamen katacak şekilde yüz maskeleri haline getirildi. Bu yüz maskeleri şüpheli veya olası vakaların temasında bulunabilecek sağlık çalışanlarımız için hastanemiz içerisinde üretime başlamıştır. Herkesin bildiği gibi bakanlığımız genel olarak tüm sağlık çalışanlarımız için gözlük ve yüz koruyucu ekipmanlarının temini yapmıştır. Bizlerde önlem amaçlı gelecekte her hangi bir sıkıntıya girmemek maksadı ile hastanemizin içerisinde üretime başladık" diye konuştu.

Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı

Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu         
18:10
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor         
17:43
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü         
11:25
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 03:02:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]