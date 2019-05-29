Hastane çalışanları ile hastalar iftarda buluştu

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
Başhekimi Dr. Doğan Yıldırım'ın ev sahipliğinde, hastane çalışanları ve hastalar iftar yemeğinde bir araya geldi.
Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan iftar sofrasına Gaziemir
Kaymakamı Yaşar Dönmez
, İzmir
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak
Öztop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın
Usman, AK Parti
yeni il yönetim kurulu üyeleri Deniz Doğan
, Mustafa Gedikoğlu, AK Parti ilçe Başkanı Erol Kaya
, ilçe müftüsü, İzmir il emniyet müdür yardımcısı Serdar Şenyurt
, Gaziemir ilçe sağlık müdürü Sunay Yılmaz, Tika Afganistan
temsilcisi Mucip Uludağ
, Memur-Sen
İzmir eski il başkanı Ali Musa Bina, ilçe meclis üyeleri, hastane çalışan personeli, hasta refakatçileri ile hastanede tedavi gören hastalar katıldı.
İftar programının konukları arasında yer alan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ömer Faruk Özcan
da Türk tasavvuf müziği ve ilahiler seslendirdi. - İZMİR